Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

18 dakika önce

Bilecik'te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Bilecik'te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Yaşam
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