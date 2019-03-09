Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
18 dakika önce
Bilecik'te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.
Bilecik
'te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
tarafından takdim edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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