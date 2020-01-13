Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 234 sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı.

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 234 sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Federasyon olarak asıl amacımız 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak" dedi.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. 13-14 Ocak tarihleri arasında birinci bölge şampiyonası ve hemen ardından 16-17 Ocak tarihlerinde de ikinci bölge şampiyonası yine aynı otelde düzenlenecek. Birinci bölge şampiyonasına 144 kulüp katılırken, mücadeleler mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapılıyor. Mücadelelerde 174'ü erkek ve 60'ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer alıyor.

Müsabakalar sırasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da eline raket alarak Eskişehir'den şampiyona için gelen otizmli 17 yaşındaki Görkem Ağırbaş ile mücadele yaptı. Şampiyonada biten yaş grupları mücadelelerinin ardından dereceye giren sporculara madalyaları maçlardan sonra verildi.

Düzenlenen organizasyonla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Bugün ülkemizin 81 ilinden otizmli, down sendromlu ve mental kardeşlerim Antalya'ya 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölgeler Şampiyonası'na geldi. Bildiğiniz gibi Özel Sporcular Spor Federasyonu, son yıllarda diğer federasyonlardan daha hızlı büyüyen bir federasyon. Gerek kulüpleşme sayısında, gerekse sporcu sayısında. Artık ülkemizde engelliler kapalı kapılar ardından çıkıp spor sahalarına inmeye başladı. Bugün şu sahayı gördüğünüz zaman yıllardır belki eline topu alamayan çocuklar bugün Antalya'da kıyasıya bir mücadele yapıyor. Burada Özel Sporcular Federasyonu'nun aynı zamanda masa tenisi milli takımları da seçiliyor. Buradan seçilen milli takımlar ise daha sonra 2020'de yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda belki çok önemli sporcularla yarışacak" dedi.

Federasyon olarak asıl amaçlarının 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak olduğunu vurgulayan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Gerçekten de bunu son yıllarda başarmış durumdayız. Şu anda 81 ilde örgütlenen bir federasyon ve buraya gelen sporcuları ve aileleri gördüğünüz zaman engelleri aşmış bir federasyonuz. Biz sporla engelleri aştık. Gerçekten 2012 yılında küçük bir 90 kişilik gruptan şu anda 740 spor kulübüne ulaşmışız. Her yıl yüzde 100'lük bir artış var. Bu ne demektir? Şırnak'tan da Edirne'den de Mersin'den de bir engellinin sokağa çıkması demektir. Biz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün engellilere ulaşıp, bütün engellileri evlerinden çıkartıp onlara spor yaptırmak istiyoruz. Daha çok engelliye ulaşmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel detay

Müsabakalardan detay

Birol Aydın'ın yaptığı maçtan detay

Birol Aydın ile röportaj

Madalya seremonisinden detaylar


Yavuz Kocaömer, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı
Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi

Son Dakika Haberleri
23:27 Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da - Son Dakika Spor
22:59 Son dakika transfer haberleri ! Mustafa Pektemek Alanyaspor'da - Son Dakika Spor
22:54 Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
22:54 Aston Villa, kaleci Reina'yı kiraladı - Son Dakika Spor
22:53 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor
22:24 Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:52:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]