Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı

7 saat önce

muhabirine açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, Bugün ülkemizin 81 ilinden otizmli, down sendromlu ve mental kardeşlerim Antalya'ya 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölgeler Şampiyonası'na geldi.

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muhabirine açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, Bugün ülkemizin 81 ilinden otizmli, down sendromlu ve mental kardeşlerim Antalya'ya 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölgeler Şampiyonası'na geldi. Bildiğiniz gibi Özel Sporcular Spor Federasyonu, son yıllarda diğer federasyonlardan daha hızlı büyüyen bir federasyon. Gerek kulüpleşme sayısında, gerekse sporcu sayısında. Artık ülkemizde engelliler kapalı kapılar ardından çıkıp spor sahalarına inmeye başladı. Bugün şu sahayı gördüğünüz zaman yıllardır belki eline topu alamayan çocuklar bugün Antalya'da kıyasıya bir mücadele yapıyor. Burada Özel Sporcular Federasyonu'nun aynı zamanda masa tenisi milli takımları da seçiliyor. Buradan seçilen milli takımlar ise daha sonra 2020'de yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda belki çok önemli sporcularla yarışacak dedi.

Federasyon olarak asıl amaçlarının 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak olduğunu vurgulayan Federasyon Başkanı Birol Aydın, Gerçekten de bunu son yıllarda başarmış durumdayız. Şu anda 81 ilde örgütlenen bir federasyon ve buraya gelen sporcuları ve aileleri gördüğünüz zaman engelleri aşmış bir federasyonuz. Biz sporla engelleri aştık. Gerçekten 2012 yılında küçük bir 90 kişilik gruptan şu anda 740 spor kulübüne ulaşmışız. Her yıl yüzde 100'lük bir artış var. Bu ne demektir Şırnak'tan da Edirne'den de Mersin'den de bir engellinin sokağa çıkması demektir. Biz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün engellilere ulaşıp, bütün engellileri evlerinden çıkartıp onlara spor yaptırmak istiyoruz. Daha çok engelliye ulaşmak için çalışıyoruz diye konuştu.


Yavuz Kocaömer, Birol Aydın, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:16 Kaynak: DHA
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