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Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da - Son Dakika

Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da

02.06.2021 14:01
Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da, System.String[]

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek olan 2021 ITTF-PTT Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Eleme Turnuvası'na katılacak.

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek olan 2021 ITTF- PTT Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Eleme Turnuvası'na katılacak. Bugün başlayacak turnuva 7 Haziran'da sona erecek.

Milli kafilede Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Efkan Korkmaz, Milli Takım Antrenörleri Bülent Baran, Derya Tuncal ve milli sporcu Ebru Acer yer aldı.

Yapılacak olan turnuva hakkında açıklama yapan Federasyon Asbaşkanı Efkan Korkmaz, "Milli Takımlarımız olarak son yıllarda almış olduğumuz başarılar bizleri fazlası ile mutlu etmekte, geçmiş turnuvalarda olduğu gibi bugünde Slovenya'da İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz"dedi.

Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Özel Sporcular, Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Elemeri için Slovenya'da - Son Dakika Spor


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