Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun web sitesi hacklendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek açıklaması yapan federasyonun web sitesi, saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız, özel sporcularımızın asker selamı vermesi belli ki biri veya birilerini rahatsız etmiş. Haklı davamızın mücadelesini veren Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve ülkemizin yanındayız. Değil web sitemizin hacklenmesi, canımızı alsalar, ülkemizin, askerimizin ve Başkomutanımızın Yanında dimdik durmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak duruşlarından taviz vermeyeceklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak biz kocaman bir aileyiz ve özel sporcular ailesi olarak Suriye'nin kuzeyinde "Barış Pınarı Harekatı"na katılan tüm Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin diyor, başarılı bir harekatı tamamlayıp sağ salim ülkemize dönmeleri için dua ediyoruz. Web sitemizin hacklenmesi ile ilgili gerekli bilişim ve yasal işlemlerin takipçisiyiz."