Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası
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Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası

1 saat önce

Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası İzmir'de başladı.

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Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası İzmir'de başladı.
Bornova Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 110 sporcu katılıyor. Otizm, down sendromlu ve mental seviyede gerçekleştirilen şampiyona yarınki mücadelelerle tamamlanacak.
İlk gün mental seviye 12-15 yaş kızlarda ilk 3 sıra Bergen Dinç, Hilalnur Ece ve Medine Karakurt'tan oluştu. 8-11 yaş kızlarda ise birinciliği Zeynep Naz Demirel, ikinciliği Melisa Yerli ve üçüncülüğü de Alev Biren elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:15 Kaynak: AA
İzmir, Türkiye, Spor
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