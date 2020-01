"Özel sporcular" Türkiye'de buluşacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, geçen yıl çeşitli spor organizasyonlarında 68 madalya ile tarihi rekor kırdıklarını belirterek, bu yıl down sendromluların katılacağı dev organizasyona ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 farklı branşta yaklaşık 30 bin sporcuları olduğunu söyledi.

Federasyonun 2020 yılına hızlı girdiğini belirten Kurt, " Atletizm, yüzme, basketbol, tekvando, judo, kayak, jimnastik, futbol ve futsal gibi 15 farklı branşta şu an 530 sporcu kulübünden yaklaşık 30 bin özel çocuğa spor yaptırıyoruz. Bizim bir iddiamız var ve diyoruz ki her özel çocuğun yapacağı mutlaka bir spor branşı vardır." diye konuştu.

Kurt, 2019 yılında yapılan organizasyonlarda güzel bir başarı grafiği çizdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kayak Şampiyonası, milli takım kampları gibi organizasyonlar yaptık ve 2019 yılını güzel şekilde bitirdik. İstanbul'da madalya rekoru kırdık. Yine 2019 yılında ilklerimiz var. Portekiz'deki Judo Dünya Şampiyonası'nda ilk kez katıldığımız şampiyonada Talha ve Doğukan dünya şampiyonu, Mehmet Can Topal ise dünya ikincisi olurken, basketbol takımımız dünya üçüncüsü oldu. Atletizmde Esra Bayrak defalarca madalya kazandı. Tuba Çelik de Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu."

Federasyonun 2020 yılında da çeşitli organizasyonlar düzenleyeceğini anlatan Kurt, nisan ayında önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

Kurt, şunları kaydetti:

"2019 ve 2020 yılında eğitim seferberliği ilan ettik. Onlarca antrenör kursu yaptık çünkü antrenör yetişmezse performans sporcusu yetiştiremeyiz, yaptığınız iş döngüye döner. 2019 yılında 68 madalya aldık ve tarihi bir madalya rekoru ile yılı kapatmış olduk. Bu yıl da şampiyonalar, kamplar devam ediyor. Antalya Kemer'de masa tenisi bölge şampiyonası, Nevşehir'de down sendromlular atletizm kampımız var. 25-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da futsal milli takım kampımız var. 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde dünyanın en büyük oyunlarından down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunlarına (Trisome Game 2020 Oyunları) Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Şu an 8 branşta 50'nin üzerinde ülkeden yaklaşık 1000 sporcu ve antrenör organizasyona katılımını bize bildirdi."

"3 bin olan sporcu sayısı 30 binlere dayandı"

Bazı ailelerin çocuklarını spora göndermekte kararsız kaldığını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başvuru yapan aileleri engelliler birimlerimize ve temsilciliklere gönderiyoruz. Aileler koruyucu rol üstlendiği için çocuğun başına bir şey gelir mi diye tereddüt yaşıyor ama bu faaliyetleri görünce 'benim de çocuğum yapar' diyorlar. Her gün yeni katılımlar oluyor ve 3 bin olan sporcu sayısı 30 binlere dayandı. Özel sporcularda katılım çok ciddi ve çığ gibi büyüyor."