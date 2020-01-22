Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika Spor

Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

6 saat önce

Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporculardan Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç, Türkiye Şampiyonası için ilk engeli aştı.

Özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı, System.String[]

Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporculardan Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç, Türkiye Şampiyonası için ilk engeli aştı.


Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 3. Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası Antalya- Kemer'de düzenlendi. 165 spor kulübünün katıldığı 3. Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularında katıldığı bu yarışta, Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç Down Sendromu +19 yaş kategorisinde mücadele etti. Özlem Çukur yarıştığı 5 maçtan 5'ini kazanarak şampiyon olmayı başarırken Burçak Neva Kılıç ise yarıştığı 5 maçtan 3'ünü alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular elde ettikleri bu sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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