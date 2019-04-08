Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılabilmek İçin Yarıştılar

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılabilmek İçin Yarıştılar

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı.

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılabilmek İçin Yarıştılar, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. 227 kulübün katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılabilmek için yarıştı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu, 5 gün boyunca özel sporcuların birbirinden heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, 2 - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 227 kulüp katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına kalabilmek için mücadele etti. Özel sporcuların kelebekten serbeste farlı kulvar uzunluklarında mücadelesi büyük alkış alırken dereceye giren sporculara da madalyaları törenle takdim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi Harden Tarihe Geçti, Houston Rockets NBA Rekoru Kırdı PSG Şampiyonluk Fırsatını Tepti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:28:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılabilmek İçin Yarıştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]