Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına Katılabilmek İçin Yarıştılar
1 saat önce
Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı.
Muratpaşa
Belediyesi, Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. 227 kulübün katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılabilmek için yarıştı.
Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol
Yüzme Havuzu, 5 gün boyunca özel sporcuların birbirinden heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, 2 - 7 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 227 kulüp katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına kalabilmek için mücadele etti. Özel sporcuların kelebekten serbeste farlı kulvar uzunluklarında mücadelesi büyük alkış alırken dereceye giren sporculara da madalyaları törenle takdim edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA
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