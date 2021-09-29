Özel sporcular yeni başarılar peşinde - Son Dakika
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Özel sporcular yeni başarılar peşinde

29.09.2021 09:06
Özel sporcular yeni başarılar peşinde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Dünya Şampiyonu başarılı sporcuları, 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Avrupa SUDS Open Euro Trigames 2021'de mücadele etmek için milli takım kampına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Dünya Şampiyonu başarılı sporcuları, 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Avrupa SUDS Open Euro Trigames 2021'de mücadele etmek için milli takım kampına katıldı.

JUDOCULAR İTALYA YOLCUSU

Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporculardan Dünya Şampiyonu judocu Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde, Doğukan Coşar ve Mehmetcan Topal T21 kategorilerinde antrenörleri Gültekin Sevinç önderliğinde Avrupa SUDS Open Euro Trigames 2021'de mücadele edecek.

HEDEF ALTIN MADALYA

Şampiyon sporcular son olarak Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonasında kürsünün zirvesinde yer alıp, Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmişlerdi. Başarılı sporcuların Kağıtspor ve milli takımdaki antrenörü Gültekin Sevinç, "Talha, Mehmetcan ve Doğukan için heyecanlıyım, daha önce Dünya Şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attık. Şimdi hedefimizde kariyerimizde olmayan Avrupa madalyası ve inşallah İtalya'da İstiklal Marşımızı okutup, Al Bayrağımızı kürsünün en tepsinde dalgalandırmak var" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Kağıtspor, İtalya, Milli, Euro, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Özel sporcular yeni başarılar peşinde - Son Dakika

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