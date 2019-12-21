Özel sporcular yıl sonu spor şenliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcular yıl sonu spor şenliği - Son Dakika Spor

Özel sporcular yıl sonu spor şenliği

6 saat önce

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Özel Sporcular Yıl Sonu Spor Şenliği yapıldı.

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Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Özel Sporcular Yıl Sonu Spor Şenliği yapıldı.


Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen şenliğe, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilci Neslihan Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube Müdürleri Vedat Akyar, Önder Öztürk, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Metin Koçak, görme, işitme, zihinsel, down, bedensel engelliler ve otizm olmak üzere 6 grupta yaklaşık 300 özel sporcu, öğretmen ve sporcuların aileleri katıldı. Şenlikte konuşan Müdür Kaymaz, özel sporcuların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Önemli olan bu özel kardeşlerimizi evlerinden çıkarabilmek spor yoluyla aracılık ederek farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Bu özel çocuklarımızın sarılması çok içten, samimi, karşılıksız bir sevgi var. Böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan da son derece mutluyuz. Umarım aynı duyarlılığı göstermesi gereken diğer kuruluşlar da gösterebilir. Buradan tüm özel sporcularımıza sesleniyorum. Yenişehir Gençlik Merkezimiz, bize bağlı tüm tesislerimiz sizlerin hizmetinde istediğiniz zaman dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz tesis bizden spor yapmak sizden" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Hüseyin Polat Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladığı 'taş bastım bağrıma' işaret dili gösterileri sunuldu. Ardından 80 metre koşu, bocce müsabakaları, koordinasyon istasyonu, füze atma gibi yarışmalar yapıldı. Şenliğin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - MERSİN

Yenişehir, Kaymaz, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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