Özel sporculardan 2 madalya - Son Dakika
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Özel sporculardan 2 madalya

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.


Antrenörler Hamit Demircioğlu ve Özgür Kılıç'ın önderliğinde şampiyonaya katılan Düzce ilinin sporcularından Osman Nuri Çaklı ve Ahmet Taha Aksoy 2 madalya alarak Düzce'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.


Osman Nuri Çaklı Karadeniz Bölge ikincisi, Ahmet Taha Aksoy ise Karadeniz Bölge üçüncüsü olarak İzle Otizm Spor Kulübünü ve Düzce' temsil ettiler. - DÜZCE

Yavuz Kocaömer, Antalya, Kemer, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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