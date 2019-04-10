Son Dakika Haberleri: Özel Sporculardan 9 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz

Özel Sporculardan 9 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz

2 saat önce

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Şampiyonasında Malatya temsil eden Sessiz Adımlar Spor Kulübü 9 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Özel Sporculardan 9 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz, System.String[]
Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Şampiyonasında Malatya temsil eden Sessiz Adımlar Spor Kulübü 9 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

2-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, 1 ve 2. bölge takımların mücadele ettiği şampiyonada 9 altın, 6 gümüş, 3 bronz alarak büyük başarıya imza Sessiz Adımlar Kulübü, Malatya'ya büyük sevinçle döndü.

Takımın antrenörü Ali Karaca, bu gururu Malatya'ya yaşattıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Elbette madalya kazanmak ta önemli, ancak şampiyonayı çocuklarımızın sorumluluklarını alarak 19 sporcu ile sosyal ve sportif anlamda başarılı sonuçlandırarak, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına gerçek anlamda dokunularak tamamlamak daha kıymetli.

Başta bizlere Malatya'da her faaliyetimizde destek olan Milletvekilimiz Öznur Çalık,

büyükşehir belediye başkanlığı döneminden havuzlara girmenin yolunu açan şuan ki milletvekilimiz Ahmet Çakır'a, daha sonrasında bu çalışmaların devamını destekleyen eski Büyükşehir belediye başkanımız Hacı Uğur Polat'a, her konuda özel çocuklarımızın yanında olan Yeşilyurt Belediye başkanımız Mehmet Çınar'a, İnönü Üniversitesi rektörümüz Ahmet Kızılay'a ve alın teri döken sporcularımıza, eğitmenlerinize ve ailelerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
Antalya, Malatya, Spor
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