Son Dakika Haberleri: Özel Sporculardan Büyük Başarı

Özel Sporculardan Büyük Başarı

1 saat önce

Fransa'da düzenlenen 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, 2 bronz madalya alarak özel bir başarıya imza attı.

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Fransa'da düzenlenen 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, 2 bronz madalya alarak özel bir başarıya imza attı. Takım halinde dünya 3. olan sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.

Fransa'nın Lyon kentinde 5-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik ile otizmli ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl'den oluşan takım temsil etti. Tuğba Çelik, 2 bronz madalya alırken Türkiye de takım halinde 3. oldu.

Fransa dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tuğba Çelik, şampiyonanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda dereceye girip bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

Federasyon Asbaşkanı Aydın Koç ise sporculara destek olan herkese teşekkür etti.

Otizmli ikizler madalya için yarıştı

Şampiyonada dünyada ve Türkiye'de tek otizmli milli kayakçılar olan ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül de madalya için ter döktü. İkizler, "Daha çok çalışacağız. Şampiyon olacağız. En büyük Türkiye başka bir yok" ifadelerine yer verdi..

INAS haksızlık yapıyor

İkizlerin velisi Ünal Bingül, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) büyük bir haksızlık yaptığını dile getirerek, "Çocuklarımız 15 yaşında. Kendilerinden en 5-10 yaş büyüklerle yarışmak zorunda kaldılar. Buna rağmen onların yarısını geçtiler. Engel grubu olarak otizm en ağır nörolojik bozukluk. Bunun ayrılması gerekirken INAS büyük bir haksızlığa meydan vererek sadece Down sendromluları ayırıyor. Bu çocukları ayırmadı. Ayırsaydı her ikisi de yaş grubu da olsa dünya şampiyonu olacaktı. Ona rağmen büyük bir başarı ile yarıştılar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden ve onun sayesinde bu tür şampiyonlara katıldıklarının altını çizen Bingül, bu çocukların yarışmaya devam edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Fransa, Türkiye, Spor
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