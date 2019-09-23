Son Dakika Haberleri: Özel sporculardan çifte gümüş
Son Dakika Spor Haber

Özel sporculardan çifte gümüş

1 saat önce

Özel sporcular, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Özel sporculardan çifte gümüş, System.String[]

Özel sporcular, ITTF- PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada, Ebru Acer, kadınlar bireyselde gümüş madalya kazandı.

Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan kadın takımı ise finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Türk sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

Özel sporcular, organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk kadın sporcular oldu.

Avrupa, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu
Galatasaray'a Mbappe'den kötü haber! Maça yetişecek Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı Fatih Terim, locada çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel sporculardan çifte gümüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]