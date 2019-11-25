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Özel Sporculardan Özel Ziyaret

6 saat önce

Talas Gençlik ve Spor Etkinlikleri kulübünün Özel Sporcuları aileleri ve antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

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Talas Gençlik ve Spor Etkinlikleri kulübünün Özel Sporcuları aileleri ve antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.


Kendilerine verdikleri desteklerden ve ilgiden dolayı aileleri ve antrenörleri ile birlikte İl Müdürü Eskici'ye teşekkür ziyaretinde bulunan Özel Sporcular Eskici'ye Çiçek hediye ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Murat Eskici; Özel Sporcuların her zaman yanlarında olduğunu belirterek sporcular ile bir süre sohbet etti. Ziyaret Eskici'nin Özel Sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - KAYSERİ

Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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