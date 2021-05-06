Özel sporculardan tarihi başarı

Özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 2 kota alarak Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı paylaşımda "Tarihimizde ilk defa iki sporcuyla Paralimpik Oyunları'na katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Özel sporcuların daha önce ülke kotasıyla oyunlarda tek sporcuyla yer aldığına dikkati çeken Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özel sporcular ilk defa Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz ile büyük başarıya imza atarak dünyada ilk 6 sporcunun arasına seçilerek, ülkemize tarihi 2 kota kazandırarak, tarihe altın harflerle isimlerini yazdırdı. Bu büyük başarı da Türkiye özel sporcular camiasının büyük bir aile olmasının başarısıdır. Bu zor ve uzun yolda her daim yanımızda olan kulüp başkanlarıma antrenör arkadaşlarıma emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."