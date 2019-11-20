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Özel sporculardan teşekkür ziyareti
6 saat önce
Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası'nda 3. olan Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi Basketbol Takımı'nın Başkanı Gökhan Arsu, antrenör Mehtap Aydıncı ve sporcularla birlikte kupa sevincini paylaşmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası'nda 3. olan Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi Basketbol Takımı'nın Başkanı Gökhan Arsu, antrenör Mehtap Aydıncı ve sporcularla birlikte kupa sevincini paylaşmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu'nu ziyaret etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 22- 29 Ekim'de düzenlenen Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi Basketbol Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu. Samsun'da gerçekleşen ve 1 hafta süren şampiyonada, 36 takım arasında Türkiye 3'üncüsü olan sporcular, Başkan Seçer'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - MERSİN
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