Son Dakika Haberleri: Özel sporculardan TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret
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Özel sporculardan TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret

1 saat önce

Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Özel sporculardan TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret, System.String[]
Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.
TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleşen ziyarete Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Asbaşkanı Ensar Kurt, milli takım sporcularından Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz, Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz ve Salihcan Öztankal katıldı.
Ensar Kurt, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı sporcularına motivasyon kazandırmak için sosyal etkinliklere önem verdiklerini, bu kapsamda da ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özel sporculara verilen desteklerden ötürü memnuniyetini dile getiren Kurt, "Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcularımızın bu başarılarını yazılı ve görsel medya yoluyla kamuoyuna ulaştıran spor yazarlarımızın Ankara Şubesi Başkanı'nı ziyaret ederek teşekkür ettik. Spor medyası her zaman yanımızda yer alıyor. Başarılı olmak ve sporun daha da gelişmesi için el birliğiyle çalışacağız. Özel sporculara verdiğiniz özel destek için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Asbaşkan Kurt, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın adına, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru'ya özel eğitim iş okullarında üretilen milli takım forması hediye etti.
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Doğru ise tüm branşlarla yakından ilgilendiklerini ancak sosyal sorumluluk kapsamında özel ve paralimpik sporcularla daha yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:38 Kaynak: AA
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