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Özel sporculardan Vali Günaydın'a ziyaret

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonasında birinci olan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

Özel sporculardan Vali Günaydın'a ziyaret, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonasında birinci olan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonasında birinci olan engelli sporcuları makamında kabul ederek, tebrik etti.

75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören engelli sporcuların Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirten Günaydın, "Şampiyonadan birincilikle dönen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine emek veren yöneticilerine, antrenörlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Efe Zihinsel Bedensel İşitme Engelliler Spor Kulübü ile final müsabakası oynayıp, normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakayı penaltı atışları neticesinde 3-1 kazanan engelli sporcular birincilik kupası almıştı.

Türkiye, Kayseri, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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