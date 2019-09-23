Özel sporcularımız masa tenisinde avrupa ikincisi oldu

Özel sporcular, ITTF- PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada, Ebru Acer, kadınlar bireyselde gümüş madalya kazandı.



Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan kadın takımı ise finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Türk sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.



Özel sporcular, organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk kadın sporcular oldu.