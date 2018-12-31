Son Dakika Haberleri: Özel Sporcuların Sertifikalarını Sertaç Şanlı Verdi

Özel Sporcuların Sertifikalarını Sertaç Şanlı Verdi

1 saat önce

Anadolu Efes'in EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği projenin sertifika töreni, başarılı oyuncu Sertaç Şanlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Özel Sporcuların Sertifikalarını Sertaç Şanlı Verdi, System.String[]
Anadolu Efes'in EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği projenin sertifika töreni, başarılı oyuncu Sertaç Şanlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2018-2019 sezonu One Team Elçisi de olan Sertaç Şanlı'dan sertifikalarını alan özel sporcular, Anadolu Efes U14 takımı oyuncuları ile eğlenceli çalışmalar da yaptı.

One Team programında hayata geçirdiği projeler ile son iki yılda EuroLeague tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes, Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği, Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleri ile gerçekleştirdiği One Team projesini Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda sürdürdü.

Özel sporculara iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verilen projenin altıncı haftasında ise sertifika töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı'dan One Team sertifikalarını alan özel sporcular, hayatları boyunca unutmayacakları bir gün yaşadı. Özel sporculara bu projeye katıldıkları için çok şanslı olduklarını söyleyen Şanlı, öğrendikleri tüm değerleri sosyal hayatlarında da uygulamalarının kendileri açısından çok faydalı olacağını belirtti.

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı ile fotoğraf da çektiren özel sporcular, aynı zamanda Anadolu Efes U14 Takımı oyuncuları ile birlikte çalışma yapma fırsatı da buldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Spor
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