Özel Sporcularla Özel Turnuva

BURSA –

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Büyükşehir Okul Spor Etkinliği (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 'Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği'ne 17 ilçeden 9 Özel Eğitim okulundan 120 öğrenci ve öğretmen katıldı. Acemler BUSKİ Yerleşkesi Masa Tenisi Salonu'nda düzenlenen turnuva, öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sporla buluşturmaya devam ederken bu yıl 250 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Heyecanlı başlayan 'Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği'nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık ile Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Her çocuk eşittir

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, konuşmasında, her çocuğun oyunla buluşması gerektiğini söyledi. Ailelerin çocuklarının geleceği için gayretle çalıştıklarını belirten Kocabıyık, "Her çocuk eşittir ve her çocuk oyunla gelişir. Tüm anne ve babaların gayreti çocuklarının gelecekte daha mutlu ve daha sağlıklı hayat sürmesi içindir" dedi.

Dijital dünyanın çocuklardaki etkisine değinen Kocabıyık, "Ne yazık ki dijital çağın, çocuklarımız üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de var. En önemlisi onların fiziksel özelliklerini ve sosyal iletişim becerilerini etkiliyor. Biz biliyoruz ki, bütün çocuklar oyunla büyür, fiziksel etkinliklerle ve sporla gelişir. Çocuklarımızın sporla buluşması için yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bu sayede çocuklarımız yeni arkadaşlar edinirken, alternatif etkinlikleri de deneyimliyor ve bunun mutluluğunu yaşıyor. Amacımız çocukları yarıştırmak değil onlara dolu dolu bir geçirmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkanvekili Kocabıyık, etkinliğe katılan sporculara madalyalarını takdim etti.