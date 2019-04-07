Son Dakika Haberleri: Özel Sporcunun Madalya Başarısı

Özel Sporcunun Madalya Başarısı

1 saat önce

Tekirdağ'lı down sendromlu sporcu Fatma Nur Yıldırım, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.

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Tekirdağ'lı down sendromlu sporcu Fatma Nur Yıldırım, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen şampiyonaya bir çok ilden özel sporcu katıldı.

Fatma Nur Yıldırım'da yarışların sonunda farklı stillerde 3 altın, bir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye 6 yaşında başladığı söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Yıldırım, "Yüzmeye küçük yaşta başladım. Katıldığım yarışmalarda güzel dereceler elde ettim. Antalya'da da 3 altın ve bir gümüş madalya kazandım. İlimizi en iyi şekilde temsil ettim. Çalışmalarıma devam edip daha çok madalya kazanmak istiyorum. Yüzmek, madalya kazanmak insanı çok mutlu ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Tekirdağ, Nur Yıldırım, Güncel
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