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(Özel) Sultanbeyli'de emlak ofisinin kurşunlandığı anlar kamerada

56 dakika önce

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir emlak ofisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağdırıldı.

(Özel) Sultanbeyli'de emlak ofisinin kurşunlandığı anlar kamerada, System.String[]
Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir emlak ofisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağdırıldı. Gece silah seslerini duyan ofisin sahibi Alaattin Aksoy, sabah ofise gittiğinde kendi dükkanının kurşunlandığını anladı. Polis olay yerinde 4 adet boş kovan bulurken saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir emlak ofisine 23 Haziran gecesi saat 02.40 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ofisin önüne otomobille gelerek yaptıkları saldırıda ofisin camlarına ve kapısına 4 kurşun isabet etti. Emlak ofisinin sahibi Alaattin Aksoy ile mahalleli, silah seslerini duyarak camlara çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 adet boş kovan buldu. Sabah olduğunda ofisine giden Aksoy, kendi ofisinin kurşunlandığını öğrenince şaşkınlığa uğradı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Emlak ofisinin sahibi Alaattin Aksoy, "Gece saat 02.40 civarlarında silah sesleri duyduk, ben de üst katta oturuyorum zaten. 155 arandı, polis otosu geldi. Ofisimizin kurşunlanacağı aklımızın ucundan geçmedi. Bütün mahalleli balkona çıktı. Ekip arkadaşlar 4 boş kovan topladı. Sabah oldu kahvaltı yaptık, ofise indim, gördüm ki dükkanımızı kurşunlamışlar. Gerekli mercileri aradık. Ekipler gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Gece saatlerinde emlak ofisine kurşun yağdırılan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil ile ofisin önüne gelen şahıs ya da şahıslar kurşun yağdırıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Polis, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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