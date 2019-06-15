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(Özel) Sultanbeyli'de süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

33 dakika önce

Sultanbeyli'de aracıyla hızla ilerleyen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına feci şekilde çarptı.

(Özel) Sultanbeyli'de süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı, System.String[]
Sultanbeyli'de aracıyla hızla ilerleyen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına feci şekilde çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde 13.00 sularında meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren sürücü iddiaya göre yolda hızla ilerliyordu. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsünün kendisine hızla çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Saraybosna, Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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