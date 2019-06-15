(Özel) Sultanbeyli'de süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı
33 dakika önce
Sultanbeyli'de aracıyla hızla ilerleyen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına feci şekilde çarptı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
'de aracıyla hızla ilerleyen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına feci şekilde çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi
Bosna Bulvarı üzerinde 13.00 sularında meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren sürücü iddiaya göre yolda hızla ilerliyordu. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsünün kendisine hızla çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni!
Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kameraya yansıdı
İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti