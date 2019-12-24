(Özel) Sultangazi'de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sultangazi'de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı

6 saat önce

Sultangazi'de alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen bir hırsız, oturan yaşlı kadının önündeki telefonu göz göre göre çaldı.

(Özel) Sultangazi'de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı, System.String[]

Sultangazi'de alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen bir hırsız, oturan yaşlı kadının önündeki telefonu göz göre göre çaldı. Pes dedirten o hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.


Olay Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre peynir alma bahanesiyle markete gelen bir şahıs, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Market çalışanından 5 liralık peynir isteyen şahıs, çalışan kadının arka tarafa gitmesini fırsat bildi. Masada oturan yaşlı kadının önündeki telefonu gözüne kestiren hırsız, göz göre göre telefonu alıp kaçtı. Yaşanan olay üzerine şaşkına dönen yaşlı kadın ve dükkan çalışanları hırsızın arkasından koştu ama yakalayamadı. 'Bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


"Sinsice yaklaştı bir anda çekip gitti"


Akıl almaz hırsızlığın yaşandığı anlarda markette olan Elif Nur Köse, "İlk başta geldi peynir sordu. '5 liralık peynir alabilir miyim' dedi. Burada oturuyorduk. Sonra bir anda telefonu kaptı gitti. Arkasından koştuk ama yetişemedik. Telefon teyzemindi. Onun önünden aldı zaten anlamadık. Sinsice yaklaştı bir anda çekip gitti. Ben de şaşırdım. Tabi ki normal bir şey değil bu. İlk defa yaşadığım için anlatamıyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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