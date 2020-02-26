(Özel) Sultangazi'de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sultangazi'de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı

6 saat önce

Sultangazi'de dün gece çok sayıda araca çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı.

(Özel) Sultangazi'de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı, System.String[]

Sultangazi'de dün gece çok sayıda araca çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından önce linç edilmek istenen ardından yangından kurtarılan sürücüde alkol çıkmadı. Yaşanan linç girişimi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren O.Ö. isimli sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların parke taşı, sandalye ve sopalarla saldırmasıyla panikleyen sürücü aracın gazına aşırı yüklenince, otomobil bir anda alev aldı. Yangına rağmen aracından inmeyen sürücüyü yine vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek kurtardı. Yangının söndürülmesiyle birlikte sürücü polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.Ö. isimli sürücünün yapılan testlerde alkollü olmadığı görüldü. Sinir krizi geçirip yaşananlara sebep olduğu düşünülen O.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücünün son yaptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli vatandaşlardan kaçmak isteyen sürücü caddeye çıktıktan sonra yol kenarında duran cipe çarpıyor. Vatandaşların koşarak yanına gittiği aracın kapıları kilitli olduğu için sürücü linç edilmeye çalışılıyor. Aracın yanmaya başlamasıyla panikleyen vatandaşların koşuşturmaları da kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüyü vatandaşlar linç etmek istedi
Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı İstanbul'da elekrikli scooter kullanan gence araba çarptı, hayatını kaybetti İBB'de 17 yıllık bir memurun sahte evraklarla zimmetine 1,7 milyon lira geçirdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Sultangazi'de ortalığı birbirine katan sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]