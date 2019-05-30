Son Dakika Haberleri: (Özel) Sultangazi'de pitbull dehşeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Sultangazi'de pitbull dehşeti

1 saat önce

Sultangazi'de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı.

(Özel) Sultangazi'de pitbull dehşeti, System.String[]
Sultangazi'de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbull'un saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi.

Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbull'u sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbull'u döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbull'un sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

Pitbull gezdirmenin cezası 6 bin 306 lira

Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

Yaşanan anlar kamerada

Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbull'un saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
Sultangazi, Pitbull, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:15:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Sultangazi'de pitbull dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]