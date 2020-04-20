(Özel) Sultangazi'de PTT ve banka önlerinde yoğunluk - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de PTT ve banka önlerinde yoğunluk
6 saat önce
Sultangazi'de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan yardımları almak isteyen vatandaşlar PTT ve banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.
Sultangazi'de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan yardımları almak isteyen vatandaşlar PTT ve banka önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara 'sosyal mesafe' kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan nakdi yardımları almak için PTT ve banka önlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde PTT ve banka önlerinde toplanan vatandaşları, polis ekipleri 'sosyal mesafe' kuralına uymaları yönünde uyardı. Yapılan yardımları almak ve bankaların ertelemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup sırayla içeri girdi. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından işlem yapılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Fransa'da sokaklar karıştı SULTANGAZİ'DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü