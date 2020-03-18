(Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi.

(Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında depodaki 7'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüzlerce bidon sahte el dezenfektanı ve doluma hazır boş bidonlar ele geçirildi.


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 7 yabancı uyruklu ve 1 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Operasyonda yüzlerce bidon sahte el dezenfektanı ve doluma hazır boş bidonlar ele geçirildi. Operasyona Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi. Ele geçirilen sahte ürünler, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenilerek imha edilmek üzere götürüldü.


Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu ve 1 Türk vatandaşının Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]