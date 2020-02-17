(Özel) Sultangazi'de silahlı market soygunu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sultangazi'de silahlı market soygunu - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de silahlı market soygunu

6 saat önce

İstanbul Sultangazi'de markete giren yüzü maskeli bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

(Özel) Sultangazi'de silahlı market soygunu, System.String[]

İstanbul Sultangazi'de markete giren yüzü maskeli bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.


Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Şehit Nurettin Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette olan kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını kontrol ederek olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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