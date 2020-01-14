(Özel) Sultangazi'de su tankeriyle halk otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sultangazi'de su tankeriyle halk otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

(Özel) Sultangazi'de su tankeriyle halk otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada

6 saat önce

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan su tankeri halk otobüsüne çarptı.

(Özel) Sultangazi'de su tankeriyle halk otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada, System.String[]

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan su tankeri halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan bir kadın yolcu yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan 06 DS 0389 plakalı su tankeri, seyir halinde olan 34 TP 7067 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsünün camlarının tuzla buz olduğu kazada otobüste bulunan Hülya Polat isimli kadın bacağından yaralandı. Yaralı kadın ambulans ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Yasağı dinlemeyen kamyonlar kazaya davetiye çıkarıyor


Kazanın yaşandığı yolda dönüş yasağı bulunmasına rağmen oradan U dönüşü yapan kamyonlar kazaya davetiye çıkarıyor. Yaşanan kazanın ardından da aynı yolda dönüş yapan kamyonlar kameralara yansıdı. Dükkanlarının önünde yasak olmasına rağmen kamyonların dönüş yaptığını belirten Yalçın Şimşek, "Belediyenin bu yolu kapatması nedeniyle kamyoncuların buradan dönüş hakkı yok. Yasak alandan kamyon yukarı dönerken geri geri gelince halk otobüsüyle çarpıştı. İçinde bir tane yaralı vardı. Buradan normalde dönüş yasak. Ama dönmeye devam ediyorlar" dedi.


Kaza anı kameralara yansıdı


Öte yandan, su tankerinin dönüş yapmak için geri manevra yaparken özel halk otobüsüne çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, su tankerinin dönüş yapmak için karşı yola geçtiği, tek seferde dönemeyen tankerin geri manevra yaptığı esnada özel halk otobüsüne çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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