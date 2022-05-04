Genç kızı taciz eden şahıslar mahalle halkının hışmına uğradı! 2 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika

Dün gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.