Genç kızı taciz eden şahıslar mahalle halkının hışmına uğradı! 2 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika
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Genç kızı taciz eden şahıslar mahalle halkının hışmına uğradı! 2 kişiyi bıçakladılar

04.05.2022 07:31

Esenyurt'ta dün gece yolda yürüyen genç kız, bir grup tarafından taciz edildi. Bu durumu gören mahalle sakinleri, tacizde bulunan 2 kişiyi bıçakladı. Polis, olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Dün gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Esenyurt, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızı taciz eden şahıslar mahalle halkının hışmına uğradı! 2 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızı taciz eden şahıslar mahalle halkının hışmına uğradı! 2 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika
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