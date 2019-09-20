Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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(ÖZEL) Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

(ÖZEL) Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcu şoka girerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla gelen hafif ticari araçla karşı caddeye geçmeye çalışan taksi kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin içinde bulunan müşteriler hafif yaralandı. Müşterilerden biri kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazayı gören vatandaşlar taksinin başına geldiği sırada şoka giren kadını görüp müdahale etti.


Taksiden çıkarılan kadının kendine gelebilmesi için kaldırıma oturtuldu. Kaza nedeniyle araçlarda büyük zarar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Yakuplu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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