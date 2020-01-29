(Özel) Taksicilerin yol kesip evrak sordukları turizm şoförü yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yapmıştı. Dün aynı turizm şirketi şoförü bu kez de görüntü çektiği için saldırıya uğradı. Daha sonra turizm şirketi şoförleri ile taksiciler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından yaşadıklarını anlatan turizm şoförü, "Bana yine pusu kurarak önümü kesip darp etmeye çalıştılar. Ben aracımı kilitleyerek yakında bulunan bir otele sığındım. 'Öyle kayda alınmaz böyle alınır' diyerek saldırdılar bana" dedi.



Dün gece Esenyurt'ta hareketli saatler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaparak turizm firmasına ait aracın şoförüne zor anlar yaşatmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından bu olaya karışan şoförlerin araçları bağlanıp sürücüler hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüsü ve arkadaşları dün hemen hemen aynı noktada kendilerini kayda alıp sosyal medyada yayınlayan turizm şirketi sürücüsü Mehmet Ali Akyol'un önünü kesip darp etmek istediler. Aracından inerek bir otele sığınan Akyol önce turizm acentasından arkadaşlarına daha sonrada polis ekiplerine haber vererek beklemeye başladı. Polis ekipleri olay yerine gelerek Akyol ve kendisini darp etmeye çalışan taksi sürücülerini karakola götürdü.



Polis karakolu önünde tekmeli yumruklu kavga



Turizm şirketi şoförü Akyol, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'ne geldi. Şoför, burada kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olmak istedi. Arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer turizm şirketi şoförleri de polis merkezine geldi. Bu sırada duruma tepki gösteren bir grup taksici polis merkezinin önüne geldi. Taksiciler ve turizm şirketlerinin şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma çok kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açarak kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Polis merkezi önüne TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Turizm şirketinin şoförleri gece 03: 00 sıralarına kadar polis merkezi önünde darp edilen arkadaşlarını görmek için bekledi.



"Öyle kayda alınmaz, böyle alınır diyerek" saldırdılar



Gerekli şikayetlerin ve işlemlerinin ardından polis merkezinden ayrılan Mehmet Ali Akyol çıkışta bir açıklama yaptı. Son günlerde kendisine yapılan saldırının dün akşam saatlerinde yol keserek darp edilmeye kadar gittiğini söyleyen Akyol, "Akşam saatlerinde hemen hemen aynı noktada bana yine pusu kurarak önümü kesip darp etmeye çalıştılar. Ben aracımı kilitleyerek yakında bulunan bir otele sığındım. Öyle kayda alınmaz böyle alınır diyerek saldırdılar bana. Dün verilen cezalar sanırım yetmemiş bu arkadaşlara. Biz kaçak bir iş yapmıyoruz. Elimizde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine ait belgeler var. Umarım bu saldırı son olur ve bunu yapanlar gerekli cezayı alırlar" diye konuştu. - İSTANBUL