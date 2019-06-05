Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Taksim'de bayram yoğunluğu

21 dakika önce

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

(Özel) Taksim'de bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde de oldukça yoğundu. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da Taksim ve İstiklal Caddesine akın etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu.Vatandaşlar cadde boyunca gezdi, özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistler havanın sıcak olması nedeniyle güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı, bazılarıysa kendilerine dinlenecek serin bir yer aradı. Taksim ve İstiklal Caddesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde rekor sayılabilecek bir kalabalığa sahne oldu.

Taksim'deki yoğunluğun işlerine olumlu anlamda yansıdığını söyleyen bir çalışan, "Bence İstanbul boşalmadı, aksine şu an tıka basa dolu. Şu an işlerimiz çok iyi. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması nedeniyle İstanbul oldukça kalabalık. Benim bir şey söylememe gerek yok, buradaki yoğunluğun işlerimize olan etkisi dönerden belli oluyor" dedi.

Bir başka mekan çalışanı ise "Şu anda turist potansiyeli var. Güzel oldu. Buradaki yoğunluk bize de diğer esnaflara da yansıyor. Dolayısıyla Türk ekonomisine de yansıyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
İstanbul, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]