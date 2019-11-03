(Özel) Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadınlar, kendini 'ekmek parası için' diye savunurken, kabahatler kanununa muhalefetten 153 TL cezai işlem uygulandı.



Taksim civarında iki kadın, boş akbil doldurma bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Duygu sömürüsüyle vatandaşları kandıran kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Basın mensubunun, 'Neden vatandaşlara duygu sömürüsü yapıyorsun' sorusuna ise dilenci kadınlardan birisi 'Ne sömürüsü yapacağım, mağdur durumdayım. Ekmek parası için' diye cevap verdi. Daha sonrasında ekiplerce tutanak tutularak dilencilerin üzerinden çıkan 75 liraya el konuldu. Ardından ise kabahatler kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL