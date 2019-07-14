Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
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(Özel) Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada

3 saat önce

Taksim'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

(Özel) Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada, System.String[]
Taksim'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinden meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların arayarak girmesiyle taraflar ayrıldı.

Elindeki şişeyi kırıp cam parçasıyla saldırdı

Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı. Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, ardından uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Taksim, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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