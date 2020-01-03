(Özel) Taksim'de ortalığı bir birine katan turiste vatandaşlardan meydan dayağı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Taksim'de ortalığı bir birine katan turiste vatandaşlardan meydan dayağı - Son Dakika

(Özel) Taksim'de ortalığı bir birine katan turiste vatandaşlardan meydan dayağı

6 saat önce

Taksim Meydanında taşkınlık çıkarıp bir motosikletli kuryeye saldıran İngiliz uyruklu turiste vatandaşlar sert tepki gösterdi.

(Özel) Taksim'de ortalığı bir birine katan turiste vatandaşlardan meydan dayağı, System.String[]

Taksim Meydanında taşkınlık çıkarıp bir motosikletli kuryeye saldıran İngiliz uyruklu turiste vatandaşlar sert tepki gösterdi. Polisin olay yerine gelmesiyle ortalık sakinleşirken, turist gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olay, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İngiliz uyruklu turist bilinmeyen bir nedenle bir motosikletli kuryenin gözüne yumruk attı. Kuryenin gözü kısa sürede şişip morarırken, olayı gören vatandaşlar, turiste tepki gösterdi. Bir süre sonra motosikletli kurye ile turist yeniden kavga etmeye başladı. Kavgada yumruklar havada uçuştu. Turistin haksız olduğunu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiğini öne süren vatandaşlar da kavgaya dahil oldu ve turisti yumrukladı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, turist gözaltına alındı. Gözüne aldığı yumrukla neredeyse tek gözü göremeyecek duruma gelen kurye, polise durumu anlattı. Ekip aracına bindirilen turist ise emniyete götürüldü. - İSTANBUL

turist, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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