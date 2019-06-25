(Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu
1 saat önce
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüme engelli vatandaş, bulunduğu taksinin durduğunu düşünerek inmeye çalıştığı esnada taksicinin gaza basması sonucu yere düştü.
Taksim İstiklal Caddesi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
üzerinde yürüme engelli vatandaş, bulunduğu taksinin durduğunu düşünerek inmeye çalıştığı esnada taksicinin gaza basması sonucu yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca yerden kaldırılan adam tekerlekli sandalyeye konuldu.
Olay, dün saat 17.20 sıralarında Beyoğlu
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksi ile seyreden engelli adam, cadde üzerine geldiğinde duran araçtan inmek istedi. Kapıyı açan engelli adam tekerlekli sandalyeye geçmeye çalıştığı esnada taksinin bir anda ilerlemesiyle yere düştü. Hemen çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan engelli adam, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Taksi sürücü ise araçtan inerek engelli adama baktıktan sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yakını tarafından götürülen engelli adam daha sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu
Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı
Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu