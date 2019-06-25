Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu

1 saat önce

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüme engelli vatandaş, bulunduğu taksinin durduğunu düşünerek inmeye çalıştığı esnada taksicinin gaza basması sonucu yere düştü.

(Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu, System.String[]
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüme engelli vatandaş, bulunduğu taksinin durduğunu düşünerek inmeye çalıştığı esnada taksicinin gaza basması sonucu yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca yerden kaldırılan adam tekerlekli sandalyeye konuldu.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksi ile seyreden engelli adam, cadde üzerine geldiğinde duran araçtan inmek istedi. Kapıyı açan engelli adam tekerlekli sandalyeye geçmeye çalıştığı esnada taksinin bir anda ilerlemesiyle yere düştü. Hemen çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan engelli adam, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Taksi sürücü ise araçtan inerek engelli adama baktıktan sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yakını tarafından götürülen engelli adam daha sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]