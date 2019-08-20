Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim'de yumruk yumruğa kavga kamerada
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(Özel) Taksim'de yumruk yumruğa kavga kamerada

15 dakika önce

Taksim Meydanında arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(Özel) Taksim'de yumruk yumruğa kavga kamerada, System.String[]
Taksim Meydanında arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanında öğle saatlerinde arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki genç, birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden gençlerin kavgasını ise vatandaşlar ayırmak yerine izlemesi ise pes dedirtti. Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi'nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu. - İSTANBUL
Beyoğlu, Taksim, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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