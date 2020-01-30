(Özel) Taksim Meydanı'nda davetsiz misafir - Son Dakika

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın tepesine çıkmaya çalışan kedinin hareketleri renkli görüntüler oluşturdu. Kediyi ilgiyle izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.



Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın tepesine çıkmak isteyen bir kedi, renkli görüntüler oluşturdu. Kedi, önce anıta çıkabileceği uygun bir yer aradı, o yeri buldu ama bu kez de yukarı sıçrama konusunda tereddütte kaldı. Kedinin kararsız kaldığı o anları vatandaşlar ilgiyle izledi. Kedi, kararsız bir şekilde çıkmak istediği yere bakarken, hiç beklenmeyen bir anda hamle yaptı ve yukarı sıçradı. Daha sonra anıt üzerinde ilerleyen kedi yukarıda sıkılınca tekrar meydana indi ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında gezinmeye devam etti. Bir anda ilgi odağı olan kedinin yanına giden vatandaşlar onu sevdi ve bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL