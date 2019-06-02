Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim Meydanı'nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Taksim Meydanı'nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi

28 dakika önce

Taksim Meydanı'nda drone uçuran Çinli turist, polis ekiplerini harekete geçirdi.

(Özel) Taksim Meydanı'nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi, System.String[]
Taksim Meydanı'nda drone uçuran Çinli turist, polis ekiplerini harekete geçirdi. Meydanda görevli polis ekiplerince müdahalede bulunulana turist, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde incelemesi yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Tur şirketi aracılığıyla İstanbul'a gezmeye gelen Çinli turist, Taksim Meydanı'nda insansız hava aracı (DRONE) uçurunca polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir turistin meydandaki Atatürk anıtı çevresinde drone uçurduğunu fark eden özel harekat ve sivil polis ekipleri turiste müdahalede bulundu. Turiste uçurduğu drone'yi indirten polisler, görüntüleri silmesini istedi. Turiste meydanda drone uçurmanın yasak olduğunu söyleyen polis ekipleri, daha sonra Çinli turisti ifadesini almak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada incelemesi yapılan turist serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Polis, Taksim, turist, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı Sultangazi'de anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimi Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 10:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim Meydanı'nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]