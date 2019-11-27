Son Dakika Haberleri: (Özel) Taksim Meydanı'nda yürek burkan görüntü
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Taksim Meydanı'nda yürek burkan görüntü - Son Dakika

(Özel) Taksim Meydanı'nda yürek burkan görüntü

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı.

(Özel) Taksim Meydanı'nda yürek burkan görüntü, System.String[]

Taksim Meydanı'nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı. Kadının durumunu gören başka bir kadın ona su vererek yardım etti. Yürekleri burkan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kadının Cumhuriyet Anıtı önünde uzun süre hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Duruma anlam veremeyen vatandaşlar kadına baktıktan sonra uzaklaşırken, bir kadın hareketsiz yatan kadının yanına gelerek yardım etmek istedi. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen kadına su veren genç kadın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.


Kadının yürek burkan o halleri ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Anıtı, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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