(Özel) Tarhan: "Mali açıdan en iyi belediyeler arasındayız"

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İller Bankası'ndan gelen pay mayıs ayında 2 milyon TL'ye düşse de imar ve vergi gelirleri azalsa da şu anda Türkiye'deki belediyeler arasında en iyilerden biri olduklarını söyledi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İller Bankası'ndan gelen pay mayıs ayında 2 milyon TL'ye düşse de imar ve vergi gelirleri azalsa da şu anda Türkiye'deki belediyeler arasında en iyilerden biri olduklarını söyledi. İki yılda ödemeleri gereken 10 milyon TL banka borcu dışında borçları olmadığını belirten Tarhan, "Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bir tane dışında kiralık aracımız, hiç kiralık yerimiz yok. Mezitli halkını mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.



Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, İHA Mersin ekibini makamında ağırladı. 31 Mart seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Tarhan'a, yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan İHA Mersin Sorumlusu Hüseyin Kar, başarılarının devamını diledi.



"Şu anda belediyeler arasında en iyiler arasındayız"



Tarhan ziyarette, belediyenin mali durumu, bütçe, borçlanma ve tasarruf önlemlerine yönelik soruları da yanıtladı. Mali açıdan şu anda Türkiye'deki belediyeler arasında en iyiler arasında yer aldıklarını vurgulayan Tarhan, ancak bunun çok da rahat oldukları anlamına gelmediğinin altını çizdi. "Öyle çok da rahat değiliz" diyen Tarhan, şu anda tüm belediyelerin zorda olduğunu, belediye binalarının haczedildiğini, personelin maaşını başkanların verdiğini, 3-4 aydır maaş veremeyen belediyeler olduğunu haberlerde herkesin gördüğünü ifade etti.



"İller Bankası'ndan gelen paramız mayıs ayında 2 milyon TL'ye düştü"



Mezitli Belediyesi'nde şu an da hiçbir memur ve işçinin hiçbir alacağı olmadığını dile getiren Tarhan, piyasaya da banka kredileri gibi rutin ödemeler dışında bir borçları olmadığını söyledi. Fakat ekonomik krizin her yeri etkilediği gibi belediyeleri de etkilediğine işaret eden Tarhan, İller Bankası'ndan gelen payın mayıs ayında yüzde 30 düştüğüne dikkat çekti. Tarhan, "Krizden önce bize gelen para 5 milyon TL'yken, krizin başlamasıyla beraber ayda 3 milyon TL'ye, mayıs ayında ise 2 milyon TL'ye düştü. Düşünün 5'te 3 oranında, yani mayıs ayında yüzde 30 kesinti yapıldı ve 2 milyon TL geldi. 5'te 3 eksilmesinin anlamı; bizim gelirimizin yarısı İller Bankası'ndan geliyor; demek ki Türkiye'de bir önceki ay toplanan vergi 5'te 3 oranında azalmış veya vergi doğduysa da vatandaş sıkıntıdan vergisini ödememiş demektir. Türkiye'deki krizin birçok parametresi var, işte birisi de bu. Vergi toplanmayınca belediyelere de az para geliyor. Dolayısıyla bu durum bütçenizi alt üst ediyor" diye konuştu.



Belediyenin rutin ödemelerini bankalardan alınan kredi borçlarının oluşturduğu bilgisini veren Tarhan, "Birini İller Bankası kanalıyla bir özel bankadan aldık. Onlar zaten kesiliyor. Yaklaşık 2 yıl sonra bu borçlar da bitecek. İki yılda ödeyeceğimiz banka borcumuz 10 milyon TL civarında. Çok fazla bir rakam değil. Dolayısıyla 2 yıl sonra çok daha rahatlayacağız" değerlendirmesini yaptı.



"Son bir yılda bir tane inşaat ruhsatı vermedik. Bütçede öngördüğümüz imar gelirimiz yok şu anda"



Mezitli Belediyesi'nin bütçesinin 2018'de 120 milyon TL, bu yıl ise 140 milyon TL olduğunu ifade eden Tarhan, geçen yılki bütçe gerçekleşmesinin de yüzde 100'e yakın olduğunu kaydetti. "Bizim bütçelerimizde hep yüzde 97 ile yüzde 100 arasında gerçekleşmemiz var, çok da başarılıyız o konuda" diyen Tarhan, belediyelerin gelirlerinin yüzde 40-50'sinin İller Bankası'ndan, diğer yarısı da kendi öz kaynaklarından oluştuğunu belirtti. İnşaat sektörünün canlı, gelişmenin hızlı olduğu yerlerde imar gelirlerinin önemli bir kalem oluşturduğunu dile getiren Tarhan, "Mezitli, Mersin'in 13 ilçesi içerisinde inşaatın en yüksek, en çok imar gelirinin olduğu ilçeydi. Son bir yıldır bir tane inşaat ruhsatı vermedik. Son bir yıldır burada yapılan inşaat yok. Dolayısıyla bütçede bizim öngörülen, beklentimiz olan gelir yok şu anda, alamıyoruz. Bu, diğer alanları da etkiliyor. Örneğin, vatandaşın gelir düzeyi iyi değilse, sıkıntısı varsa emlak vergisini dahi ödemiyor. Böyle bir konumdayız" ifadelerini kullandı.



"Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Mezitli halkını mutlu etmeye devam edeceğiz"



Vatandaşın sıkıntısını bir örnekle açıklayan Tarhan, "Geçenlerde seyyar tahsilat aracımızı, durumu çok iyi olanların oturduğu, buranın en büyük sitelerinden birine gönderdik. Kredi kartıyla da ödeme imkanı olduğu halde sabahtan akşama kadar bir kişi emlak vergisini ödemedi. Türkiye'de vatandaş gerçekten zor durumda, belediyeler zor durumda. Bütçeleri değişti, bütçelerini etkileyen çok olumsuzluk oldu. Ama biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu şekilde gideceğiz. Eğer kriz devam ederse belki bazı büyük hayallerimizi gerçekleştirmeyebiliriz ama yine çıta olarak biz geçtiğimiz 5 yılın altında kalmayız. Özellikle kültür ve sanat faaliyetleri başta olmak üzere Mezitli halkını yine mutlu etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Bir tane dışında kiralık aracımız, hiç kiralık yerimiz yok"



Mezitli Belediyesi'nde 750 civarında personel çalıştığını ve bu konuda bir eksikleri bulunmadığını söyleyen Tarhan, tasarruf önlemlerine de değindi. İlk döneminde görevi devralmasından itibaren tasarruf politikasını uygulamaya başladıklarını belirten Tarhan, şunları söyledi: "Bizde tasarruf zaten hep var. Bazı çevreler adamızı 'cimri belediye başkanı' diye çıkarıyordu ama böyle yapmazsanız da bu gemi yürümüyor. Kendi paranızdan daha iyi şekilde hesap etmeniz gerekiyor. Ona zaten biz azami duyarlılığı gösteriyorduk ama şu günler biraz daha fazla gösteriyoruz. Öyle hovardaca makam arabaları, kiralık arabalar, belediyenin kiraladığı yerler, ihaleler bizde yok. Zaten bizde ihaleci diye bir işletme yok. Bizim belediyede hiçbir alanı özel işleten, ihaleyle alınan bir tek yer yok. Tamamını biz yapıyoruz. Özel durumlarda kullanmak için sadece bir tane kiralık arabamız var. Onun dışında hiç kiralık arabamız yok. Makam arabamız oldukça eski, rahatsız da olmuyoruz bundan. Kiraladığımız hiçbir mekanımız yok. Temizlik araçları dahil bütün araçlarımız kendimize ait. Taşeronlaşma kalktıktan sonra belediyelerin yüzde 90'ı temizlik araçlarını kiralama yoluyla çözdüler. Biz geçen yıl bunların mülkiyetini aldık. Bu da bütçemizi etkiledi, hiç hesapta olmayan 9 milyonun üzerinde bir para ödedik. Temizlik filomuz oldukça geniş."



"Vatandaş da mutlu biz de mutluyuz, iyi bir aile olarak geçinip gidiyoruz"



Mezitli Belediyesi'nin, gayet güzel bütçesi olan, Sayıştay denetiminde olumlu bulunan bir belediye olduğunu vurgulayan Tarhan, "Belediyenin gerekli tasarrufu yaptığına dair ifadeler de vardır ki, Sayıştay bunu her zaman kullanmaz. Belediyemiz o yönden de Sayıştay tarafından da hep takdir ediliyor. İnceleme raporlarında da bu sabit. Vatandaşın parasını kendi paramdan çok daha dikkatli ve titiz harcıyorum. Onun için vatandaş da mutlu biz de mutluyuz, iyi bir aile olarak geçinip gidiyoruz" dedi.



Tarhan, yıl sonu hedeflerini de şöyle açıkladı: "Yıl sonuna kadar hedefimiz, çocuklar ve kültür sanat. Yol haritamızı bu yönde belirledik. Yolumuz belli, pusulamız belli. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kararımız belli. Bu kararımızı halkın istekleri doğrultusunda aldık. Bundan dolayı çok da başarılı olacağımıza inanıyorum." - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu

Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı!

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma