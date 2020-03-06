(Özel) Tarihi Kazım Karabekir Paşa Müzesinin yanında bulunan silah polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tarihi Kazım Karabekir Paşa Müzesinin yanında bulunan silah polisi alarma geçirdi - Son Dakika

(Özel) Tarihi Kazım Karabekir Paşa Müzesinin yanında bulunan silah polisi alarma geçirdi

7 saat önce

Kadıköy'de Kazım Karabekir Paşa Müzesi'nin yanında bulunan silahı gören vatandaşlar paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

(Özel) Tarihi Kazım Karabekir Paşa Müzesinin yanında bulunan silah polisi alarma geçirdi, System.String[]

Kadıköy'de Kazım Karabekir Paşa Müzesi'nin yanında bulunan silahı gören vatandaşlar paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Alarma geçen polis, silahı incelemek üzere alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


Olay geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesinde Kazım Karabekir Sokak üzerinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Müzesinin yanı başında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarihi Müzenin yanında ağaçların dibinde vatandaşlar tarafından beylik tabanca bulunduğuna dair polis ekiplerine ihbar verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede ağaçların dibinde uzun süre önce atılmış beylik bir tabanca olduğu belirlendi.


Polis Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında bulunan beylik tabanca, incelenmek üzere Kadıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


"Bulunan silah hırsızlara ait olabilir"


Bulunan silahı gören görgü tanığı Alaattin Çöte, " Silahı amcam görmüş orada, bana haber verdi. Ben de polisi aradım ve ağaçların dibinde bir silah olduğunu söyledim. Polis ekipleri geldi inceleme yaptıktan sonra silahı aldılar. Uzun zaman önce kalmışa benziyordu paslanmıştı silah. Bir buçuk ay önce bu bölgede bir hırsızlık olayı olmuştu. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisi silahın bulunduğu noktada yakalanmıştı. O gün bir de cep telefonu bularak polise vermiştik. Tabanca çalıların arasında kalmış olabilir. Tabanca hırsızlara ait olabilir ama kesin bir şey söylememiz doğru olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kazım Karabekir, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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