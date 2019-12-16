(Özel) Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna 5 lira sıkıştırdı. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki 5 lirayı bulan çiftçi parayı bırakana teşekkür etmek istediğini söyledi.



Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İbrahim Zeybek, sulamada kullandığı boruları toplamak üzere sabah saatlerinde tarlasına gitti. Sulama borularını topladığı sırada Zeybek, borunun musluğuna kağıt parçası sıkıştığını fark etti. Musluğun yanına gelen Zeybek, kağıt parçasının biri tarafından oraya sıkıştırılmış 5 TL olduğunu anladı. Tarlasından geçen birinin aldığı ürün karşılığında 5 lirayı sıkıştırdığını fark eden Zeybek, paranın sahibini bulup teşekkür etmek istiyor.



"Hala daha bilmediğimiz iyi insanlar var"



Paranın sahibini bulup hem kendisine teşekkür etmek hem de parayı iade etmek istediğini söyleyen Zeybek, "2-3 tane su borusunu vardı. Sabah geldiğimde onların içine kim koydu bilmiyorum 5 lira sıkıştırılmış. İhtiyacı olan bir şeyi almış içi sinsin diye de 5 lirayı sıkıştırmış. Böyle şeyler insanı duygulandırıyor. Günümüzde hala iyi insanlar var. Kendisini bulup teşekkür etmek parayı da iade etmek istiyorum" dedi. - MANİSA