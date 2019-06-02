Son Dakika Haberleri: (Özel) Tartıştığı adamın başına kaskla vurdu
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(Özel) Tartıştığı adamın başına kaskla vurdu

24 dakika önce

Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kaskla vurdu.

(Özel) Tartıştığı adamın başına kaskla vurdu, System.String[]
Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kaskla vurdu. Adamın neye uğradığına şaşırdığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli şahıs ile minibüs şoförü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine duruma sinirlenen motosikletli şahıs, elindeki kaskla bir anda minibüs şoförüne vurdu. Neye uğradığına şaşıran şahıs, refleksle birkaç yumruk atarak karşılık verdi. Ancak başından darbe alarak hafif yaralanan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 saniye süren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa
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