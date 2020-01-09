(Özel) Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika

(Özel) Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

6 saat önce

Ümraniye'de silahlı iki şahsın tartışması kanlı bitti.

(Özel) Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, System.String[]

Ümraniye'de silahlı iki şahsın tartışması kanlı bitti. Saldırgan şahıs, tartıştığı kişi arkasını döndüğü sırada defalarca tetiğe bastı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saat 01.45 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen şahısla bir dükkan önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındaki şahsa tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti. Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada saldırgan şahıs silahını çekip art arda tetiğe bastı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Silahlı saldırgan tetiğe basmaya devam ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


Olayın gerçekleştiği noktada esnaf olan Taner Günaydın, "Bizim dükkanımız kapalıydı o saatlerde. Saat 2'ye doğru bir arkadaş beni aradı. 'Abi dükkanın önünde bir şeyler olmuş, emniyet şeridi çekilmiş, birini vurmuşlar galiba' dedi. Ben arkadaştan başka bilgi alamadım, buradan geçerken görmüş. Ertesi gün geldiğimde ikiye çeyrek kala yan dükkanın önünde bizim dükkanımıza da sürekli gelip giden birinin vurulduğunu öğrendim. Önce bir el ateş edilmiş yere düşmüş ölen şahıs, sonra yanına gelip 4, 5 el daha etmişler. 2 tanesi kafasına gelmiş. Duyduğumuz bu şekilde" diye konuştu.


Öte yandan, saldırgan şahsın arkadaşına defalarca ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs tartışıyor. Daha sonra şahıslardan biri yürüdüğü sırada diğeri arkasından art arda ateş ediyor. Arkası dönük olan şahıs silahına davranamadan kurşunların hedefi oluyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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